باشاغا : لولا دعم مصر وأمريكا وتركيا لم يكن ليحدث وقفا لإطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار جاء بجهود مصرية وأمريكية وتركية.

باشاغا قال في تصريحات لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوصول لوقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا دعم مصر والولايات المتحدة وتركيا، مضيفًا “يجب أن يتبعه حوار سياسي حقيقي يؤدي إلى التسوية”، مؤكدًا أن “تلك الخطوات يجب اتخاذها بسرعة”.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين، أعلنا فيها الجانبان وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.

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