قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن إعلان وقف النار

في ليبيا خطوة إيجابية.

