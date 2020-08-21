البرلمان العربي يرحب ببيانات وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، المتعلقة بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيًا الليبين لتغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الأزمة عبر حوار سياسي.

السلمي أكد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” على دعم البرلمان العربي لتسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها دون تدخلات أجنبية.

وفي وقت سابق، أصدر السُّلمي، بيان بالخصوص، دعا خلاله جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها من خلال حوار سياسي شامل، باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة و”تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار”.

ورأى رئيس البرلمان العربي، أن نجاح هذا الحوار يتطلب وجود إرادة سياسية وطنية لدى الأطراف الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، والتي تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب الليبي الشقيق.

وأكد، على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة واستعادة سلطة الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، مشددًا على رفضع القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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