رحبت المملكة العربية السعودية، الجمعة، بوقف إطلاق النار

في ليبيا، وأكدت على ضرورة بدء حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الليبية فوق كل الاعتبارات.

The post عاجل // ترحيب سعودي بوقف إطلاق النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24