أعلن

السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بإعلان رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج ورئيس مجلس

النواب عقيلة صالح عن الاتفاق من حيث المبدأ على وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد

صليبا، في تغريدة له عبر موقع التواصل “تويتر”، على أن مالطا تقف إلى جانب

ليبيا وتدعمها، مشددًا على أن ليبيا لليبيين وحدهم، وفق تعبيره.

The post مالطا تنضم للدول المرحبة بوقف إطلاق النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24