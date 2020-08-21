صوان: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار ولا بد من الحوار

رحب محمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن الأطراف الليبية.

وقال صوان في تغريدة له على موقع “تويتر” بات واضحا للجميع أن كل محاولات فرض الرأي بالقوة فاشلة لا محالة، وأنه لا بد من الجلوس والحوار، وفق ادعائه.

وأضاف رئيس الحزب السياسي لجماعة الإخوان قائلا: “نشكر كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ونرجو أن تكون بداية لتسوية شاملة تعالج بشكل حقيقي مواضع الخلل في المراحل السابقة، وتتناول كل التفاصيل وضمانات النجاح وتؤسس لليبيا آمنة مستقرة ديمقراطية” على حد زعمه.

وأصدر فائز السراج قرارا، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا في بيان له إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

ومن جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.