ماكرون: هناك قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من انتهاك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك قوى أجنبية تتدخل في الصراع وتنتهك حظر الأسلحة المفروض.

ماكرونوقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نقلته فضائية “الحدث” السعودية، إنه ناقش مع ميركل، الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة التسوية السلمية للأزمة الليبية، ووقف انتهاك اتفاق منع وصول السلاح إلى الداخل الليبي.

وأكد أن الأولوية الآن بالنسبة لليبيا هي الاستقرار والحفاظ على وقف إطلاق النار والسعي لتسوية سياسية للصراع الليبي، مؤكدًا ضرورة فرض عقوبات على مخترقي حظر السلاح، حتى تتقدم الأجندة الأممية.

وكان قادة دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، قد أعربوا عن مخاوفهم الجدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ليبيا وتزايد خطر التصعيد الإقليمي، داعين جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.

ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ مشترك على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا، عقد في الثامن عشر من يوليو الماضي، جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البيان “نحن نتحمل مسؤولياتنا ونحن مصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيريني من أجل منع أي تصعيد على الأرض، ونحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام الجزاءات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو ونتطلع إلى الاقتراحات التي يقدمها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل حول هذا الأمر”.

وواصل “نؤيد جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5، وفي هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضًا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة، ونؤكد من جديد ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا بسرعة”.

واختتم “نُذكر جميع الأطراف الليبية والدولية بأن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليًا وقائمة على نتائج مؤتمر برلين، كما نُذكر بضرورة رفع الحصار النفطي بسرعة وضمان توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط لصالح جميع الليبيين”.

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