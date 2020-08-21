ختام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبين بالخارج

اختتمت اليوم الجمعة، امتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي بقسيمها الأدبي والعلمي، للطلبة الليبين الدارسين بالخارج.

وأفاد مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، أن الامتحانات سارت وفق الخطة المرسومة لها من المركز دون أي مشاكل أو عقبات، مؤكداَ أن عملية إرسال أوراق الإجابة وإعادتها إلى ليبيا يجري الإعداد لها بشكل سريع بعد إتمام إجراءات التظريف والإغلاق المحكم للصناديق المعدة لهذا الغرض، وستتم المباشرة في عملية التصحيح ورصد الدرجات بمجرد وصول أوراق الإجابة إلى المركز.

ووجه مسعود تحيته لكل الجهات الرسمية والخاصة التي ساهمت في نجاح الامتحانات بالخارج، لاسيما مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، وكذلك جميع الملحقيات الأكاديمية التي بذلت جهوداَ مميزة خلال هذه الامتحانات.

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