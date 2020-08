قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فتحي باشاغا، الجمعة، إنه يجب أن يعقب وقف إطلاق النار حوار سياسي جاد يؤدي إلى تسوية

واتخاذ هذه الخطوات بسرعة.

