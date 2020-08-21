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رئيس مجلس النواب الليبي للرئيس المصري : فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 21 أغسطس 2020 (وال) – وجه فخامة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقدرا فيها «المواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا».
وقال المستشار عقيلة صالح، في بيان اليوم: «إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية».(وال – طبرق)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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