رئيس مجلس النواب الليبي للرئيس المصري : فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا

طبرق 21 أغسطس 2020 (وال) – وجه فخامة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقدرا فيها «المواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا».

وقال المستشار عقيلة صالح، في بيان اليوم: «إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية».(وال – طبرق)

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