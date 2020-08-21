النائب عبد المطلب ثابت يرحب بالاتفاق بين البرلمان والرئاسي

رحب عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، اليوم بالاتفاق بين البرلمان والمجلس الرئاسي، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما تمر به البلاد من أزمات.

وقال ثابت إن من أهم بنود الاتفاق هو وقف إطلاق النار كليا بهدف استرجاع السيادة الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أرض الوطن، مؤكدا أن الالتزام الكامل بوقف النار سيقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وكذلك تفكيك المليشيات، واللجوء إلى طاولة الحوار للوصول إلى حل نهائي للأزمة، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى حفظ مقدرات الشعب الليبي، والبدء في المصالحة الوطنية.

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