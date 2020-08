الجامعة العربية: ندعم جميع الجهود الرامية للاستقرار في ليبيا

أعربت جامعة الدول العربية، الجمعة، عن ترحيبها بإعلان رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح،

بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي

الليبية والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات انتاج

وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين وطي صفحة الصراع والانقسام عبر

مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أعرب عن أمله

في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين

حكومة الوفاق والجيش في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي

ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة،وبشكل

يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وينهي التدخلات

العسكرية الخارجية ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي

الليبية ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة في البلاد.

وأضاف البيان أن المسؤول أكد على التزام الجامعة العربية بدعم ومساندة أية

جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد واستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين

الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها

بانتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويرتضي

الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها.

