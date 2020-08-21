العريبي لـ”الساعة 24″: يجب أن تتم خطة تفكيك المليشيات في طرابلس برعاية دولية

رحب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي بالبيانات المتبادلة الصادرة اليوم الجمعة لإعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح العريبي في تصريح لـ”الساعة 24″ أن الخطوة المرتقبة بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والاتفاق على تفاصيل إدارة سرت المعلنة في مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتفاصيل نزع السلاح بها وتفكيك المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأعرب عضو مجلس النواب عن شكره للدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها مصر، خاصة ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك.

واستبعد النائب البرلماني أن يكون بيان السراج اليوم مناورة سياسية، مشددا على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال العريبي إن المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيستغرق وقتا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه.

وأصدر السراج قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا في بيان له إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

ومن جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.