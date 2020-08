شوغالي 2 يتطرق إلى تورط “الوفاق” في جرائم مروعة بليبيا

كشف الإعلان الدعائي لفيلم “شوغالي 2″، عن تفاصيل جديدة

حول تورط حكومة الوفاق غير المعتمدة في جرائم مروعة في ليبيا، بحسب الإعلان.

ويروي الجزء الثاني من فيلم “شوغالي”، بقية قصة

علماء الاجتماع الروس المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا، حيث يظهر المقطع الدعائي،

الذي نُشر على الموقع الرسمي للفيلم أن الجزء الثاني سيتخصَّص باظهار إمكانية العالم

الروسي مكسيم شوغالي من كشف تورط حكومة الوفاق غير المعتمدة في العديد من الجرائم الفظيعة

التي تم ارتكابها في ليبيا، كما سيهتم شوغالي في الفيلم بالكشف عن العلاقات بين الوفاق

مع المنظمات الإرهابية ومذابح المدنيين في ليبيا والفساد الحكومي.

وبحسب الموقع الرسمي للفيلم، يروي الجزء الثاني تفاصيل الرعب والممارسات

الخارجة عن القانون التي تقوم بها حكومة الوفاق غير المعتمدة يومياً بحق مواطنيها وغيرهم

كتكملة للجزء الأول من فيلم شوغالي، الذي يتحدث عن علاقات حكومة الوفاق غير

المعتمدة مع منظمات إرهابية مختلفة.

يشار

إلى أن سبب صناعة هذا الفيلم هو الاختطاف غير القانوني لمواطنين روس في ليبيا، وهو

ما عرضه الفيلم وتحدث عنه، فعالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان

وصلا إلى ليبيا العام الماضي لتقييم الوضع السياسي في البلاد ودراسة الوضع الحقيقي

على الأرض، وعن طريق الصدفة، حصل الفريق الروسي على معلومات مهمة يمكن أن تضرّ بحكومة

الوفاق غير المعتمدة في طرابلس، لذلك شكّل عالم الاجتماع ومترجمه عائقًا أمام أعمال

الوفاق وتم إلقاء القبض عليهما.

ليتم

بعدها اختطاف العالم مكسيم شوغالي وسامر سويفان من قبل مسلحين مرتبطين بجماعة

“الإخوان المسلمين” وإرسالهم إلى سجن معيتيقة، ليبدأ بعدها دبلوماسيون روس

مفاوضات مع “الوفاق” بشأن إطلاق سراح المخطوفين، لكنها حاولت أن تبتز روسيا

وطالبت بالاعتراف بها كسلطة شرعية في ليبيا، لكن روسيا ردت بالرفض.

ويوضح الفيلم أنه أثناء استمرار المفاوضات، يتعرض شوغالي

ومترجمه للإهانة والتعذيب، فالفيلم يُظهر أنهم أرادوا إعدام مكسيم شوغالي مرتين، لكنهم

قاموا بتغيير رأيهم لأنهم بحاجة إليه كورقة ضغط طويلة الأمد، وسيعرض الجزء الثاني من

الفيلم، بعض الأحداث بعد مرور عام من حادثة الاختطاف.

