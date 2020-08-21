البرلمان العربي يرحب ببيانات رئيس البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي

رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، اليوم بالبيانات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، مؤكدا دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا ودعم سيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية.

كما أكد السلمي رفض البرلمان العربي القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن وقف كافة العمليات القتالية في ليبيا يمهد لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل.

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