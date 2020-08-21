“القوى الوطنية” يُعلّق على قرار وقف إطلاق النار

رحب تحالف القوى الوطنية ببياني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومجلس النواب عقيلة صالح لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط وفقاً للآلية المعتمدة من الطرفين.

وعبر التحالف عن أمله من المبادرة التي تأخرت أكثر من 100 يوم من وقف العمليات العسكرية، أن تكون خطوة أولى نحو العودة إلى مسارات الحل التي أطلقتها البعثة الأممية.

وشدد تحالف القوى الوطنية في بيان له على أن مسلك الحوار السياسي هو المسار الوحيد والأمثل لليبيين للخروج من النفق المظلم واستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد الصف ووقف كافة التدخلات الخارجية.

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