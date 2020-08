أعربت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن ترحيبها باتفاق

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على وقف إطلاق النار

في كامل ليبيا.

