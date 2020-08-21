“الخارجية القطرية”: ندعم اتفاق “الصخيرات”.. ووقف إطلاق النار محل ترحيبنا

رحبت قطر باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية .

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، عن أمل قطر في أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف اطلاق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير .

وأعربت الوزارة عن تطلع قطر إلى أن يسهم هذا الإعلان في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجددت وزارة الخارجية في بيان دعم قطر لاتفاق (الصخيرات ) وتدعو كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.