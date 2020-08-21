دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها.
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دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها.
The post عاجل// الاتحاد الأوروبي: ندعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لماذا لايتم الطلب على االنفط من الجزائر وتونس والاردن أو الباكستان أو إيران مثلا ….!!!!ـ إذا كان الموانئ النفطية الليبية مقفلة توجد بها صيانات ومغلقة الي منتصف العام القادم .
ففط الموقف الدولي والموقف الخليجي والمصري يحاول وضع الثقل على الحكومة ومحاولة تخريب مؤسسات الدولة الليبية واصلاحاتها في شئونهم الداخلية .
⛔التدخلات في شئون الدولة والعربد وكثر الكلام ـ سيؤثر ويضرب اي مصالح اقتصادية لأي جهة في أي منطقة من العالم. ⛔
وهذا طبيعيا يقتضى على الليبيين فالداخل حمل السلاح وردع اي شخص يتكلم عن حق بلاد هو ليس منها ,,سواء بالاعراف او بضربات السلاح .
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