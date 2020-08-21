أبوعميد: عقيلة صالح والسراج لا يملكان شيئاً على أرض الواقع

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

رأى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة مبروك أبو عميد، أن إعلان وقف إطلاق النار هو “محاولة لاستمرار بقاء الأجسام المنتهية والتي صارت مرفوضة وغير مقبولة لعجزها عن إدارة للملفات الأمنية والاقتصادية”.

وقال أبو عميد، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن الحرب قد تتوقف بين الطرفين بشكل مؤقت، وقد يتحقق الاستقرار أيضا في الجانبين مؤقتا، ولكن في وجود السلاح بيد المليشيات وخارج المؤسسات العسكرية والأمنية يصبح أي اتفاق عرضة للفشل لذلك لابد من أن يكون من بين نقاط أي اتفاق خارطة طريق محددة لإنهاء فوضى السلاح وتوحيد المؤسسات”، على حد قوله.

وأضاف أبو عميد، “إنه وبدون أن تكون هناك أداة حكم واحدة تفرض سيادتها على كل تراب الوطن سوف لن تكون هناك سيادة وطنية واحدة على كل مقدرات الوطن، ولأن من يدير الأزمة الليبية لا يريد حل لها إلى هذه اللحظة وهو من أوقف الجيش من بسط سيطرته وإنهاء مشكلة انتشار السلاح وكان ذلك خيار متاح عندما كانت القوة قادرة إلى الدخول قلب طرابلس لكن من يديرون الأزمة وصناعها منذ 2011 لا زالوا لم يتفقوا فيما بينهم في الملف الليبي أو بقية الملفات الأخرى”، بحسب وصفه.

كما قال أبو عميد، :”أعتقد أن إعلان إيقاف الحرب هو شيء إيجابي ومطلب حقيقي لوقف إراقة الدماء لكن واقع الحال من أعلن عن إيقاف النار (عقيلة صالح.. وفائز السراج) لا يملكون على أرض الواقع شيئاً، كما أن وقف إطلاق النار في هذا التوقيت لا يتعدى كونه مسكن ومحاولة تهدئة للشارع الذي قد ينفجر في أي لحظة ويسقط كل الأجسام القائمة، عليه فإن إعلان وقف إطلاق النار هو محاولة لاستمرار بقاء الأجسام المنتهية والتي صارت مرفوضة وغير مقبولة لعجزها إدارة للملفات الأمنية والاقتصادية التي جعلت حياة المواطن جحيم لا يطاق”، بحسب تعبيره.