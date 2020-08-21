ترحيب دولي ببياني المستشار صالح والسراج

رحبت العديد من الدول العربية والأجنبية ببياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
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قناة ليبيا
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