ليبيا الان

ترحيب دولي ببياني المستشار صالح والسراج

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحبت العديد من الدول العربية والأجنبية ببياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك