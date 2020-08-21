تركيا: مصر بإمكانها لعب دوراً بناء في ليبيا ونرحب بوقف إطلاق النار

رحب الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – في تصريح اليوم /الجمعة/ – “إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية”.