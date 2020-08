قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الجمعة، إن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية.

وأضاف قالن في تصريحات صحفية، أن تركيا تعتقد أن بإمكانية مصر أن تلعب دورا بناء في ليبيا.

وأوضح قالن أن تركيا تؤكد على إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، مضيفا أن

أنقرة لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد.

وأعرب قالن عن ترحيب تركيا بإعلان مجلس النواب وحكومة الوفاق وقف إطلاق

النار فى ليبيا.

جاء ذلك في

تصريحات صحفية لقالن تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت سابق بوقف

إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

The post قالن: تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24