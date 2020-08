أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، عن ترحيبها بإعلان

وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في

البلاد.

