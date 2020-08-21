المسماري: لم يصدر أي بيان عن القائد العام حتى الآن

نفى الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري صدور أي بيان رسمي تعليقا على التطورات الليبية الأخيرة.

ونشر المسماري على صفحته بموقع “فيسبوك” صورة لنبأ عاجل بثته إحدى القنوات الليبية، التي ادعت نقلها عن المتحدث العسكري قوله إن المشير خليفة حفتر يرفض مبادرة المستشار عقيلة صالح وفائز السراج ويصفها بـ”خيانة دماء الشهداء”، على حد قولها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن هذا الخبر مزور وغير صحيح، مشددا على عدم صدور أي بيان أو تصريح من الناطق باسم القائد العام حتى كتابة هذه السطور.

وأصدر فائز السراج قرارا، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا في بيان له إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

ومن جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.