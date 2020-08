بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الجمعة، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية.

