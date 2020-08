قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة و الصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة.

