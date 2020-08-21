بعد إعلانه وقف أطلاق النار.. السراج يلتقي سفير تركيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الجمعة سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن.

وتناول الاجتماع حسب ما أعلن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد السفير التركي خلال الاجتماع التأكيد على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد بالمجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس اليوم الجمعة عقب البيان الذي أصدره السراج، والذي أعلن فيه وقف تام لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية.