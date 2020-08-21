آراء ليبية متباينة حول بياني “السراج وعقيلة”

فتح الإعلان المفاجئ عن بياني مجلسي النواب والرئاسي بشأن وقف إطلاق النار وكافة العمليات العسكرية، واستئناف إنتاج وتصدير النفط وفق آلية متفق عليها، فتح باباً واسعاً للردود المحلية من قبل مسؤولين وشخصيات مهتمة بالمشهد، أبرزها:

محمد صوان- رئيس حزب العدالة والبناء

نرحب بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن الجانبين، بات واضحا للجميع أن كل محاولات فرض الرأي بالقوة فاشلة لا محالة، وأنه لا بد من الجلوس والحوار.

نشكر كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ونرجو أن تكون بداية لتسوية شاملة تعالج بشكل حقيقي مواضع الخلل في المراحل السابقة، وتتناول كل التفاصيل وضمانات النجاح وتؤسس لليبيا آمنة مستقرة ديموقراطية.

أسامة الكزة- مدير المشاريع في بلدية بنغازي

-اتفاق على عديد النقاط بالبيان.

-اتفاق على توقيت البيان.

هل هي بداية اتفاق يخرج المواطن من العناء؟

عز الدين العوامي- نائب رئيس المؤتمر الوطني الأسبق

مجمل ما ورد بالبيانين إطار عام يمكن وضعه في صيغة اتفاق للخروج من الأزمة وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية لحل إشكالية الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة لرفع المعاناة على الشعب الليبي وحفظ ما تبقى من سيادة لبقايا الدولة الليبية.

سالم الهمالي- طبيب ليبي

أدعوا القنوات الفضائية الليبية إلى الحرص على نبذ خطاب الفتنة من خلال برامجهم وضيوفهم، والانخراط في عمل وطني عظيم يجمع الليبيين ويوحد خطواتهم نحو بناء دولة تحترم مواطنيها.

(حتحات على ما فات)

ربيع شرير (1) – مهتم بالشأن السياسي

الحمدلله على اتفاق وقف إطلاق النار (مع هشاشته).

لا يسعني إلا أن أترحم على من مات في هذه الحرب، هذه المغامرة الفاشلة التي أزهقت أرواح الشباب ودمرت الممتلكات وعززت التدخل التركي والروسي وزرعت الألغام في بيوت الآمنين.

نسأل الله أن تكون آخر الحروب، ونسأل الله أن يهدينا ويجمع شملنا.

ربيع شرير (2)

لكل من يحب هذه البلاد، لندعم السلام معاً.

بغض النظر عن مواقفنا السابقة، لننظر إلى المستقبل.

أحمد سمير- مهتم بالشأن العام

مُعدّ البيانين واحد

محمود ملودة- أكاديمي ومهتم بالشأن العام

مصراته ستكون المستفيد الأكبر من وقف إطلاق النار:

1- البنية التحتية التي بنيت في المدينة خلال النظام السابق لا تزال سليمة لم تنهب وهي تعد الأفضل مقارنة بباقي المدن وقادرة على استيعاب حركة اقتصاد نشطة.

2- تستطيع المدينة أن تكون العاصمة الاقتصادية وتستقبل الرأسمال المحلي المجمد والخائف، فالتجار عندنا يملكون الخبرة والمقدرة على إدارة الأعمال وحمايتها وجني الأرباح .

3- ستكون المدينة هي مركز الخدمات للعاصمة الإدارية في سرت وهذا لن يتأتى لنا في حال بقيت طرابلس العاصمة الإدارية والسياسية معا .

4- سيرجع الشباب إلى ميادين العمل التي قدموا منها للقتال سيرجعون لأعمالهم وسيكون هناك سوق عمل كبير يستوعبهم .

5- سنخرج من المماحكات السياسية ونتفوق في إدارة المال الذي لا يستطيع أحد منافستنا فيه، فعندنا شباب مؤهلون للعمل، وثقافة الشغل متأصلة في الوسط المجتمعي، ونتخلص من الارتزاق الحكومي الذي يعطل قوتنا الحقيقية ونترك وجع الدماغ للمناطق الأخرى يتعاركون على المناصب وربما يسرقون وفي النهاية سيستثمرون عندنا كما كان يفعل كثير من البارزين في النظام السابق.

عبد العظيم البشتي- مهتم بالشأن السياسي

بيان السيد “السراج” المنسجم مع طرح وجهود السيد “عقيلة ” يبشر بفتح صفحة جديدة حيال الصراع الليبي، يبشر بإمكانية حقيقية في الوصول إلى حل للأزمة الليبية التي طال أمدها، الأمر بالطبع لن يكون سهلا وقد يأخذ وقتا، لكنه واقعي التحقيق لو صفت النوايا، ولن يكون الوصول إليه وتحقيقه أمرا صعبا.

المختار الجدال- كاتب ومهتم بالشأن العام

تعليق أولي:

– الطرفان ليس لهم سلطة على الأرض .

– الطرفان لايملكان آلية لتنفيذ ما جاء في بياناتهم .

– الطرفان ينفذان مقترح مقدم من طرف ثالث مغيب عن واقع ما يجري في ليبيا .

– الطرفان جاء في بياناتهم وقف فوري لإطلاق النار وفي الأصل لا يوجد معارك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية