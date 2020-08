ما يعرف بتحالف القوى الوطنية يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

أصدر

ما يعرف بتحالف القوى الوطنية، بيانًا للترحيب باتفاق رئيس حكومة الوفاق غير

المعتمدة، فائز السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير

النفط وفقاً للآلية المعتمدة من الطرفين لرفع جزء من المعاناة التي يمر بها

المواطن، بحسب البيان.

وعبر

التحالف عن أمله في أن تساهم المبادرة التي تأخرت أكثر من 100 يوم في وقف العمليات

العسكرية، وأن تكون هي الخطوة الأولى في العودة إلى مسارات الحل التي أطلقتها بعثة

الأمم المتحدة.

وأكد بيان التحالف،

على أن مسلك

الحوار هو المسار الوحيد والأمثل لليبيين للخروج من النفق المظلم واستعادة مؤسسات الدولة

من جديد وتوحيد الصف وإيقاف جميع التدخلات الخارجية التي تسعى إلى استمرار الوضع

على ما هو عليه.

