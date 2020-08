دعت فرنسا، الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار والانخراط

في عقد اتفاق طويل الأمد للقتال في ليبيا.

The post عاجل// فرنسا: ندعو جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24