باشاغا: نتطلع لتطوير التعاون مع مصر لتحقيق مستقبل مزدهر

رحب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بالبيانات المتبادلة الصادرة اليوم الجمعة لإعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

وقال باشاغا في تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر” إن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة.

وأضاف: “نتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة ونستطيع جميعا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا” على حد زعمه.

وجاءت تغريدة باشاغا تعليقا على البيان الذي أصدره باشاغا لإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

وفي المقابل، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.

ولقيا البيانان المتبادلان دعما دوليا قويا، إذ أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية على رأسها مصر دعم وقف إطلاق النار، ودعت إلى ضرورة العمل على ذلك.