امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد المجلس في حوار الصخيرات، امحمد شعيب، أن ليبيا «تشهد صحوة» سماها «في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى «لقاءات متعددة ودعوات تعلن عن رغبتها في القطيعة مع جنون الأمس».

وأضاف شعيب في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» أن «هذا يحدث في جنوب البلاد وشرقها وغربها»، لافتا إلى «جدل وحوار وأسئلة على كل لسان».

وتابع: «إذن ليذهب الماضي ليس وقته الآن»، مبينا أنه «ولكي لا نفقد البوصلة نحتاج فقط لوضوح ذهني وحياد في الرؤية والعمل على المعجل قبل المؤجل».

وراى شعيب أن «المعجل الدولة أولا …والدولة ثانيا، الدولة اليوم وليس غدا»، متسائلا: «هل ننحاز للكيان ونخطو الخطوة الأولى بدل المراوحة والخطاب المفخم بالتبرير والتنظير مخفيا مصلحة جهوية وسياسية وشخصية».

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد المجلس في حوار الصخيرات، في ختام تدوينه عن أمله في «تأتي الأيام القادمة بجديد».

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ويأتي تعليق شعيب بعد إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

ودعا السراج وصالح إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

ولقي إعلان السراج وصالح ردود فعل دولية وإقليمية مرحبة ومؤيدة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، وداعمة للعودة إلى استئناف المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، فيما لم يصدر أي تعليق عن تركيا والإمارات.

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