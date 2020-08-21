دورة تدريبية تستهدف أطقم الطوارئ بـ”طبي بنغازي”

نظمت إدارة المركز بنغازي الطبي قسم التدريبات دورة تدريبية لكافة التخصصات الجراحية بالمركز.

واستمرت الدورة التدريبية لـ 3 أيام واستهدف من خلالها 20 طبيبا حيث تهدف إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بقسم الطوارئ.

ويسعى القائمون على هذه الدورة التدريبية على تعزيز قدرات الأطقم الطبية بقسم الطوارئ في أسس التعامل مع الحالات الطارئة.

يشار إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تساهم بصورة فعالة في تقليل مضاعفات حالات المرضى وإنقاذ حياة المواطنين.

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