أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة،

عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بوريل في كلمة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”

إن هناك أخبار مهمة وإيجابية قادمة من ليبيا بشأن وقف إطلاق النار واستئناف

العملية السياسية.

وأضاف بوريل أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف الليبية بتعهداتها،

مؤكدا أن جميع الليبيين يستحقون حلا سياسيا وعودة إلى الاستقرار والسلام.

The post بوريل: الليبيون يستحقون حلا سياسيا وعودة إلى الاستقرار والسلام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24