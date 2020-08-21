“تعليم الوفاق” تختتم امتحانات شهادتي الأساسي والثانوي بالخارج

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، الجمعة، اختتام امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسيمها الأدبي والعلمي للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج.

ونقلت الوزارة عن مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود قوله أن هذه الامتحانات “سارت وفق الخطة المرسومة لها من المركز دون أي مشاكل أو عقبات”، مضيفًا أن “عملية إرسال أوراق الإجابة وإعادتها إلى ليبيا يجري الإعداد لها بشكل سريع بعد إتمام إجراءات الإغلاق المحكم للصناديق المعدة لهذا الغرض”.

وأشاد مدير عام مركز الامتحانات بجهود “كافة الجهات الرسمية والخاصة التي كان لتعاونها مع وزارة التعليم الأثر البارز في تسيير العملية الامتحانية في الخارج”، بحسب ما نقلته الوزارة.

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