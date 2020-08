دعت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، إلى ضرورة بدء حوار سياسي ليبي يؤسس لحل شامل في البلاد.

