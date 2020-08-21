بيان صحفي من مكتب أ.د. عارف علي النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا بخصوص إعلان وقف إطلاق النار

بيان صحفي

مكتب أ.د. عارف علي النايض رئيس تكتل (إحياء ليبيا)

بخصوص إعلان (وقف إطلاق النار)

يُرحّب تكتل (إحياء ليبيا) بالبيانين الصادرين اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2020، عن معالي رئيس مجلس النواب الليبي ومعالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والَّذين توافقا على إعلان (وقف إطلاق النار) على كامل التراب الليبي، والعودة إلى الحوار السياسي الليبي-الليبي.

هذان البيانان، مع صدق النوايا والعمل الدؤوب والضمانات الوطنية والإقليمية والدولية الحقيقية، يمكن أن يُشكِّلا أساسًا لتفاوض واتفاق ليبي-ليبي شامل:

1. يُنقذ سيادة ووحدة وحرية ليبيا.

2. ويعجّل بالفرج للمواطن الليبي الذي يُحرم يوميًّا من أمنه وأمانه وصحّته ورزقه وأمله في حياة مستقرّة ومزدهرة.

3. ويُنقذ مقدّرات الشعب الليبي من الهدر والفساد وتمويل الإرهاب وظلم التوزيع. 4. ويعجّل بإجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بكافة أنواعهم عن كامل التراب الليبي، وبتفكيك كافة المجموعات المسلحة غير النظامية.

5. ويؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تجدّد الشرعية في ليبيا وتُعطي كل ليبي حقه في تفويض من يشاء من خلال صناديق الاقتراع، لا من خلال التحشيد الشعبوي ولا التحشيد العسكري ولا التمديد والمماطلة بحُجج الشرعيات الواهية.

لقد خاطب (تكتل إحياء ليبيا) معالي الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مفتوحة، بتاريخ 29 يونيو 2020، تضمّنت عناصر أساسية مشتركة مع البيانين اللَّذَيْن صدرا اليوم، مع نقاط أخرى نراها في غاية الأهمية لضمان مصداقية ونجاح وثبات خطوات وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحياة السياسية. ونحن على تواصل يومي مع كافة الأطراف الفاعلة وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا بخصوص كل تلك النقاط.

والحمد لله من قبل ومن بعد.

صدر في بنغازي، الجمعة 21 أغسطس 2020

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