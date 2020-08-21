المتحدث باسم الوفاق ينفى شكر السراج للسيسى على جهوده لإحلال السلام في ليبيا

نفى المتحدّث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق، غالب الزقلعي، اليوم الجمعة، خبر توجه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبذله جهودا لإحلال السلام في ليبيا.

وقال الزقعلي في تصريحات صحفية، إن ما تم تداوله في تغريدة لحساب مزيف على موقع تويتر باسم السراج يشكر فيها السيسي على جهوده في إحلال السلام، غير صحيح. وشدد على أن مواقف حكومة الوفاق الليبية يتم إصدارها في بيانات رسمية يصدرها المجلس الرئاسي أو في تصريحات إعلامية لأعضاء المجلس الرئاسي وليس في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء النفي بعد أن تداولت وسائل إعلام عربية ودولية تغريدة لحساب مزيف على موقع تويتر باسم السراج يشكر فيها السيسي على جهوده في إحلال السلام، وذلك بعد الإعلان المشترك بين القوتين المتنازعتين في ليبيا عن وقف لإطلاق النار وإجراء انتخابات في البلاد.

وتابع الزقعلي، إن حكومة السراج ترحب بأي جهود عربية تحث على إحلال السلام في ليبيا وعلى وقف إطلاق النار، مبرزا أن حكومة السراج ترحب بكل المبادرات الداعمة للسلام في ليبيا. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان، الجمعة، كل على حدة عن تنظيم انتخابات مقبلة في البلاد ووقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، ورحبت الأمم المتحدة بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، واعتبر ذلك “خطوة هامة” على طريق التسوية السياسية.