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المتحدث باسم الوفاق ينفى شكر السراج للسيسى على جهوده لإحلال السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى المتحدّث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق، غالب الزقلعي، اليوم الجمعة، خبر توجه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبذله جهودا لإحلال السلام في ليبيا.

وقال الزقعلي في تصريحات صحفية، إن ما تم تداوله في تغريدة لحساب مزيف على موقع تويتر باسم السراج يشكر فيها السيسي على جهوده في إحلال السلام، غير صحيح. وشدد على أن مواقف حكومة الوفاق الليبية يتم إصدارها في بيانات رسمية يصدرها المجلس الرئاسي أو في تصريحات إعلامية لأعضاء المجلس الرئاسي وليس في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء النفي بعد أن تداولت وسائل إعلام عربية ودولية تغريدة لحساب مزيف على موقع تويتر باسم السراج يشكر فيها السيسي على جهوده في إحلال السلام، وذلك بعد الإعلان المشترك بين القوتين المتنازعتين في ليبيا عن وقف لإطلاق النار وإجراء انتخابات في البلاد.

وتابع الزقعلي، إن حكومة السراج ترحب بأي جهود عربية تحث على إحلال السلام في ليبيا وعلى وقف إطلاق النار، مبرزا أن حكومة السراج ترحب بكل المبادرات الداعمة للسلام في ليبيا. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان، الجمعة، كل على حدة عن تنظيم انتخابات مقبلة في البلاد ووقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، ورحبت الأمم المتحدة بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، واعتبر ذلك “خطوة هامة” على طريق التسوية السياسية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الرئيس السيسى يفعل وليس بحاجة الى شكر من حكومه غير شعريه وشرعت القتل والنهب والسرقه وكل انواع الفساد

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  • من ينكر دور السيسى فى ردع اردوغان فهو جبان فبعد تفويض الجيش المصرى من الشعبين المصرى والليبى ادرك اردوغان انه فى مأزق فالجيش المصرى هو الجيش الوحيد فى العالم القادر على الانتشار فى كامل الاراضى الليبية بسرعة كبيرة وتاريخه معروف مع الجيش العثمانى فليس ارثا للدولة العثمانية بل كابوس جاهز للانتصار للمرة الثالثة لهذا راينا كذبة اردوغان المزور بوجود غاز فى البحر الاسود على طريقة الافلام المصرية القديمة حيث يدعى بطل فؤاد المهندس انه يمتك حقل نفط حتى يبتز الاخرين ويسحب منهم الاموال بحجة انه سيعوضها وهو نصاب لانه يحتاج لبنية تحتية مكلفة لتوصيل هذا الغاز الوهمى او الاقل كثير من المعلن وغير اقتصادى بينما فى مصر كان الاكتشاف حقيقى من البداية لانه تم على يد شركة اينى ولها سمعة كبيرة اما الشركات التركية فتخصع لاكاذيب اردوغان على طريقة ايمن زور ناصح مرسى الذى طلب الادعاء بوجود طائرات قادرة على قصف سد النهضة ولم تكن موجودة وقتها وهى موجودة بالفعل الان الرافال وايضا معها صواريخ قادرة على تدمير منشآت خرسانية بعمق كبير !!

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