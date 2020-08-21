قرقاش: الحل في ليبيا عبر حوار جامع تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها

اعتبر وزارة الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الحل للأزمة في ليبيا «سياسي بامتياز» وعبر «الحوار الجامع» الذي «تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها».

وجاء تصريح قرقاش تعليقا على إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

ودعا السراج وصالح في بيانيهما إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

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وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية».

ورأى الوزير الإماراتي أنه «آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بإمتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها».

ولقي إعلان السراج وصالح ردود فعل دولية وإقليمية مرحبة ومؤيدة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، وداعمة للعودة إلى استئناف المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

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