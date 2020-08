مفاوضات لديوان المحاسبة ومالية الوفاق مع الشركات التركية لاستكمال مشاريع الكهرباء في ليبيا

أعلن ديوان المحاسبة، عن لقاء جمع رئيس الديوان،

خالد شكشك، اليوم الجمعة، في إسطنبول، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة

في ليبيا، بحضور وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، والقنصل

العام في تركيا فتحي الشريف، للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، وسبل استئناف العمل

بها بأسرع وقت.

وأوضح الديوان، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الشركات أبدت خلال

الاجتماع استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على

أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة انكا على تسوية مستخلصات

سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع

مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال

أخرى تكلف بها من قبل الشركة، كما أبدت شركة جاليك رغبتها في العمل في ليبيا وأنها

على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة

الكهرباء كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

وبدورها، عرضت شركة اكصا رغبتها في العمل في ليبيا واستعدادها التام

لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

من جانبه، أعرب شكشك عن شكره للشركات على تجاوبها واستعدادها غير المشروط

للعودة واستئناف العمل، مؤكدًا على تقييم الشركات بناءً على تعاونها ومشاركتها في حل

الأزمة التي تمر بها البلاد، كما أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل

إلا للشركات التي ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.

