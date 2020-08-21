معيتيق يعلق على إعلان وقف إطلاق النار

عبر النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، عن شكره للدول الصديقة لدعمها ليبيا للوصول إلى إعلان وقف إطلاق النار في كل المحاور وإعادة تصدير النفط قريبًا.

وأصدر رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ودعوَا إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

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وجاء في بيان نشره معيتيق على صفحته بموقع «فيسبوك» :«عانت ليبيا والليبيين من شدائد الحرب على أرضهم، والتي أعاقت عودة اللحمة وتحقيق وحدة البلاد، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي زادت من آلام المواطنين».

وأضاف:«طالما دعوت في الماضي وعملت بجهد لحقن الدماء والتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاعات في سرت وغيرها، ولا يسعني اليوم إلا أن أتوجه بالشكر إلى الدول الصديقة والتي لم تبخل يومًا بدعمها لدولتنا للوصول اليوم إلى إعلان وقف إطلاق النار في المحاور كافة، وإعادة تصدير النفط قريبًا، لتأمين الدخل اللازم لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة».

ونال إعلان السراج وعقيلة ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا واسعًا، حيث أيدته مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، وألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبرلمان العربي، والأردن، وأكدت دعمها الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

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