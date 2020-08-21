إيطاليا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار الفوري في ليبيا

ليبيا – رحبت إيطاليا بشدة بالبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول بعض المبادئ التأسيسية لمسار مشترك لتجاوز حالة الجمود المؤسسي الحالي وذلك بدءًا بوقف فوري للأعمال العدائية وتنشيط إنتاج النفط.

الخارجية الإيطالية وفي بيانٍ لها وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا”الإيطالية قال إنه في أعقاب التصريحات الأخيرة بشأن استئناف إنتاج النفط والتي تأمل إيطاليا في تطبيقها بشكل ملموس على جميع فروع صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد تشكل هذه التطورات خطوة مهمة وشجاعة نحو استقرار الأزمة الليبية.

وأضافت أن إيطاليا ستواصل دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وحث جميع الأطراف المهتمة على إعطاء متابعة سريعة وفعالة للمسار المحدد في البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب.

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