الرميح: وقف إطلاق النار في ليبيا جاء فى إطار الضغط الدولى لإنهاء الأزمة

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، رمزى الرميح، الجمعة، إن البيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جاءا فى إطار التنسيق والضغط الدولى لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد الرميح فى تصريحات صحفية، أن بيان صالح جاء متزنا ومنصفا وثابتا، مضيفا أنه لم يحيد عن المبادرة التى طرحها والتى تم ترجمتها فى إعلان القاهرة، مبينا أنه تحدث بكل وضوح وصراحة عن استئناف النفط بشروط من خلال حساب خارجي وعدم الرجوع إلى المصرف المركزى كما تطرق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الرميح أن البيانين متوافقين إلا فى نقطة واحدة وهى منطقة منزوعة

السلاح.

وأكد الرميح أن الليبيين لن يقبلوا بمنطقة منزوعة السلاح، مضيفا أنهم

يقبلون بوقف الحرب وأن كل طرف يلتزم بمكانه، مطالبا بتفكيك المليشيات الإرهابية

.

وأشار الرميح إلى أن بيانيين السراج وصالح لقيا ترحيبا أمميا واضحا من خلال

بيان من البعثة الأممية التى ترأسها ،ستيفانى ويليامز، .

وطالب الرميح بضرورة تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة جديدة منبثق من خلال هذا المجلس وحكومة أزمة يصدق عليها مجلس النواب فى مدة لا تزيد عن 24 شهرا ولا تقل عن 18 شهرا.

وأوضح الرميح أنه في حالة وجود اتفاق بين المجلس الرئاسي الجديد وحكومة

الأزمة وبين الجيش ومجلس النواب لتهيئة مناخ سياسي للبلاد فهذا أمر مرحب به، مضيفا

أنه في حالة عدم الاتفاق فستدخل البلاد فى فترة انتقالية حتى نهاية 2021 خلالها

تستطيع البلاد أن تقف على قدميها ويتم نزع السلاح وتفكيك المليشيات

.

