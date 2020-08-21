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نائبة وزير الخارجية الإيطالي تتابع الوضع في ليبيا مع رئيس الصليب الأحمر الدولي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري أجرت محادثة هاتفية مع بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكالة “نوفا” الإيطالية نوّهت إلى أن المكالمة الهاتفية سمحت بتقييم الوضع في مختلف مسارح الأزمات وخصوصاً في ليبيا حيث قام ماورر مؤخرًا بزيارة سمحت بالتحقق من الوضع الإنساني المعقد على الأرض والذي تفاقم بسبب تأثير فيروس كورونا على الظروف المعيشية للسكان.

وأعربت ديل ري عن إدراكها لما أدى إليه الوباء من تفاقم للوضع الإنساني الصعب بالفعل في البلاد فيما تقوم إيطاليا بتقييم مساعدات محددة محتملة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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