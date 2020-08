غداة تفجر التظاهرات الشعبية الغاضبة.. السراج وصالح يعلنان وقف إطلاق النار لامتصاص الغضب

لم يمض يوما واحدا على تفجر موجة جديدة من التظاهرات الشعبية

الغاضبة في مناطق مختلفة من البلاد، حتى أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن وقف إطلاق النار.

إعلان السراج وصالح وبحسب محللون جاء في وقت بلغ فيه الغضب

الشعبي مداه من فشل الحكومتين في التعامل مع الأزمات التي تعصف بالبلاد ويعاني منها

المواطنون بشكل يومي، مشيرين إلى أن هذا الإعلان جاء لإخماد هذه الموجة من التظاهرات

وامتصاص الغضب الشعبي الذي يتصاعد يوما بعد يوم وبإمكانه الإطاحة بهذه الحكومات التي

لم تقدم لليبيين شيئا.

وأضاف المحللون أن صدور قرار وقف إطلاق النار يوم جمعة

وهو اليوم الذي تتصاعد فيه حدة التظاهرات ضد المؤسسات الحكومية، يشير إلى تزايد مخاوف

المسؤولين من اتساع رقعة هذه الاحتجاجات خوفا على مناصبهم.

هذا وخرجت تظاهرات في مناطق مختلفة من ليبيا أمس الخميس،

للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية المزرية، وتجاهل الحكومات لمعاناة المواطنين

التي تتفاقم كل يوم، وأعرب متظاهرون في سرت وبني وليد وغات والجميل والكفرة عن دعمهم

وتأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا في المرحلة القادمة.

