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العباني: السراج ساعد الأتراك على الاستمرار في الإستيلاء على ليبيا واغتصاب أراضيها

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ساعد الأتراك على الاستمرار في الاستيلاء على الدولة الليبية واغتصاب أراضيها.

العباني وخلال مداخلة لبرنامج “آخر الإسبوع “عبر فضائية “صدى البلد” المصري أوضح أن هؤلاء الأتراك مازالوا يعملون على أن الأرض الليبية كما كانوا فى أنقرة أو إسطنبول.

وتابع أن الأتراك يتعاملون مع الجزء الغربي من الأراضي الليبية كأنهم هم الأسياد فوقه، مؤكدا أن حكومة السراج تتعامل معهم بضعف.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن هناك ليبيين من حكومة السراج ممن وقعوا معهم اتفاقيات ومعاهدات واتفاقيات ترسيم الحدود يعملون كموظفين لديهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • تو انت العلاني – مل تبيش تموت – ؟!!! على كل ليبي يقاتل في سبيل الله تأخذ في فلوسه عيني عينك انت وَعَبَد الجليل الي قتل عبد الفتاح يونس وشرد عاءلته .
    والا خايف من الكلاب المصاريت – الجيف – الي سلفي والي يهودي والي تونسي – والي تركي – مدايرين روحهم ملاكمين ومصارعين لحمهم نابت بالحرام –
    والقطريين سارحين ومارحين وشادين سلاح فالبلاد …. وأرض مش ارضهم …. لابأس ..!!!!!
    قول الحق حتى في اخر ايام حياتك – عالاقل تلقى من يوقف على قبرك …برا للمستشفى الليبي كانك خايف عالبلاد وتفرج على البرلمان غادي ..والفساد – وموضوع البرلمان المعفن نحوه من روسكم – لان البرلمان مكان ما يجلسس فيه الا الكلاب والسراق والخونة – وزوجاتهم وابناءهم وما يعبدون
    “يود احدهم ان يعمر الف سنة وما هو بمعمره وما بمزحزحه من النار “

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