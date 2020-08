قرقاش: الحل في ليبيا سياسي بامتياز وإعلان وقف إطلاق النار تطور إيجابي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش،

إن الوقت قد حان لسكوت المدافع في ليبيا، مشددًا على أن الحل سياسي بامتياز.

وأكد قرقاش، من خلال تغريدة له على موقع التواصل

“تويتر”، أن إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي

الليبية تطور إيجابي للغاية، مؤكدًا أنه آن أوان سكوت المدافع فالحل في ليبيا الشقيقة

سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق

عليها.

