“مساعد الخارجية المصري الأسبق”: السيسي عامل أساسي لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

أثنى السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على الوصل لاتفاق يقضي بوقف في ليبيا.

وقال بد الحكم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية في الملف الليبي خرجت بثمارها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن للازمة الليبية مستبعد تمامًا.

وأضاف عبد الحكم، أن هناك جهودا دولية مكثفة تقدمها مصر من أجل الوصول لوقف أطلاق النار بشأن الأزمة الليبية والتواصل لتسوية سياسية وحقنا للدماء الليبية.

وتابع محمد عبد الحكم، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية كانت بمثابة حجر زاوية وعامل أساسي لخروج بيان وقف العمليات العسكرية في ليبيا من قبل الفصائل الليبية.