ليبيا الان

“مساعد الخارجية المصري الأسبق”: السيسي عامل أساسي لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أثنى السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على الوصل لاتفاق يقضي بوقف في ليبيا.

 

وقال بد الحكم،  في مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية في الملف الليبي خرجت بثمارها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن للازمة الليبية مستبعد تمامًا.

وأضاف عبد الحكم، أن هناك جهودا دولية مكثفة تقدمها مصر من أجل الوصول لوقف أطلاق النار بشأن الأزمة الليبية والتواصل لتسوية سياسية وحقنا للدماء الليبية.

وتابع محمد عبد الحكم، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية كانت بمثابة حجر زاوية وعامل أساسي لخروج بيان وقف العمليات العسكرية في ليبيا من قبل الفصائل الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ردع المحتل التركى مفتاح الحل .
    السيسى كان له الدور الرئيسى عندما فرض الخط الاحمر وقال انه خط سلام لان قوة الردع المصرية حطمت اوهام اردوغان فى الوصول الى النفط الليبى وفى نفس الوقت طمأن مليشيات طرابلس الرافضة للاخوان بان الجيش الوطنى غير مسموح له بتخطى ايضا الخط الاحمر او مهاجمة طرابلس مرة اخرى وبالتالى لا حاجة للمرتزقة والاتراك رغم قوة الجيش المصرى وقدرته على هزبمة الاتراك شر هزيمة كما حدث من قبل مرتين الاولى اسروا فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه ستة الاف ضابط وجندى وقتلوا 3000منهم بينما خسائر الجيش المصرى كانت اقل من 450 قتيل وفى المعركة الثانية انضم الاسطول التركى للجيش المصرى بعد هزيمة الجيش العثمانى وتدخل الانجليز لانقاذه وتوقيع معاهدة
    وطبعا اى مرة ثالثة ستكون محرقة للجيش التركى وكفاية عليه مانهبه من مصرف ليبيا المركزى 16 مليار دولار !!!

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