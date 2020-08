أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أنه تم سرقة خط المشتل “2”

من 30 سوق الثلاثاء المجرورة مسافة 2700 متر الذي يغذي عددا من المزارع بمنطقة ماحر

بزليتن .

